«Юридический вторник» в Тюмени: эксперты разберут громкие дела Антипинского НПЗ, Аэрофлота и другие

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Клуб профессионалов «ЮРИДИЧЕСКИЕ ВТОРНИКИ» созывает очередной сбор коллег в бизнес-отеле «Евразия» (ул. Советская, 20). Встреча пройдет в ресторане «Дворянское гнездо» 29 сентября, начало в 17.30.

На примере громких дел 2020 года спикеры и участники встречи обсудят, как защитить руководителей, инхаусов и консультантов от новых правовых рисков.

На встречу приглашаются руководители и собственники бизнеса, юристы предприятий (инхаусы), руководители и сотрудники юридических компаний (консультанты). В мероприятии примут участие сотрудники юридических департаментов крупных региональных предприятий. Модератором выступит председатель совета ЗСПП, управляющий партнер ЮК «Аспект» Степан Матаев.

ОБСУЖДЕНИЕ:

Уголовные риски – новые тренды. Как внутренние юристы и внешние консультанты попадают в СИЗО, в том числе на примере дела Аэрофлота. Сможет ли юридическое сообщество защитить себя?

«Смертельные» риски в сфере банкротства, в том числе на примере дела Антипинского НПЗ.

Риски руководителя, за которые отвечает инхаус.

Влияние финансового анализа на руководителя, собственников и миноритарных кредиторов при оценке риска неплатёжеспособности должника

Медиация: как спасти Пирра?

ТАЙМИНГ:

17.30 – 18.00 – регистрация участников, свободное общение.

18.00 – 20.00 – дискуссионная сессия.

– Мы заботимся о вашем здоровье, поэтому мероприятие проводится с соблюдением требований Роспотребнадзора и правительства Тюменской области. При входе в ресторан будет производиться контроль температуры каждого гостя и обработка рук специальными дезинфицирующими средствами, – обращают внимание организаторы.

Справки по телефону 8 (3452) 217-501.