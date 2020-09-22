Тюменская школа в «Звездном» откроется в 2021 году

Новая школа на 1 200 учебных мест в районе ЖК «Звездный» откроется уже через год, в 2021 году. Наряду с отделочными работами строители уже приступили к благоустройству территории, устанавливают бордюры, монтируют водоотводные люки.

По проекту строители возводят здание переменной этажности, общая площадь которого более 20 тыс. кв. м. Учебное заведение поделено на три блока: в первом разместятся средние и старшие классы, во втором − начальное звено, в третьем блоке запроектированы столовая, спортивный зал, библиотечный комплекс, актовый зал и административные помещения. На прилегающей к школе территории расположатся различные спортивные площадки: беговая дорожка, турниковый комплекс и универсальная. Срок завершения строительства по контракту школы в районе ЖК «Звездный» – конец 2021-го, но строители обещают сдать объект к началу следующего учебного года.

Это уже шестая по счету школа в регионе, которую строят по типовому проекту. В 2018 году такое учебное заведение открылось в микрорайоне Ямальский-2, в 2019 году два – в Тобольске и в Тюмени на улице Бориса Житкова. В 2020 году в рамках национального проекта «Образование» завершено строительство такой школы в Четвертом Заречном микрорайоне. Сейчас в Тюмени продолжается строительство школы в ЖК «Звездный» и в районе улиц Зелинского и Менделеева, сообщает Главное управление строительства Тюменской области.