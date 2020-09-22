В Тюмени автобус столкнулся с иномаркой

Фото: Госавтоинспекция Тюменской области

Авария случилась в районе жилого комплекса «Преображенский» в Тюмени. Утром 22 сентября здесь столкнулись автомобиль Opel Astra и автобус ЛиАЗ. В результате ДТП пострадали оба водителя, сообщает Госавтоинспекция региона.

Известно, что за рулем иномарки находилась женщина 37 лет. По предварительным данным ГИБДД, она и стала виновницей происшествия, не уступив дорогу общественному транспорту. Это привело к аварии. Автоледи и водитель автобуса пострадали, причем у тюменки диагностирована травма позвоночника, а водитель автобуса отделался травмой плеча. На участке автодороги образовался затор.

Напомним, накануне «Комсомольская правда» – Тюмень» сообщала о крупном ДТП на трассе. 21 сентября в девятом часу вечера на 141-м километре федеральной автодороги Курган – Тюмень в Исетском районе Тюменской области случилась авария, в результате которой один человек получил травмы и четверо погибли.