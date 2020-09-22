Коллекторы чуть не лишили работы тюменку

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39-летняя тюменка оказалась в кризисной ситуации: мало того, что женщина не справилась с долговыми обязательствами по кредитам, так ее стали доставать коллекторы микрофинансовой организации. За помощью она обратилась к судебным приставам.

Тюменка занимает престижную должность и за пару предыдущих лет взяла 51 кредит в микрофинансовых компаниях, поясняет пресс-служба УФССП России по Тюменской области. Сумма общих займов составила несколько миллионов рублей. На время оформления займов дама была уверена в своих финансовых силах, легко справлялась в ежемесячными платежами, но с мая текущего года зарплата и премиальные выплаты снизились, накопились долги.

Заявительница обратилась к юристам, но, заплатив за их услуги 60 000 рублей, получила всего лишь график удобных платежей, а ей стали поступать серьезные угрозы от сотрудников кредитных организаций, требующих немедленных выплат.

Дальше посыпались звонки с угрозами ей на работу. Женщине пришлось перейти в другой филиал, а ее руководитель предупредил – грядет увольнение.

Тюменка обратилась в отдел по работе с коллекторами УФССП России по Тюменской области. Сотрудники провели проверку, в результате которой микрофинансовая организация была признана виновной в нарушении правил взаимодействия с заявительницей. Руководство организации привлечено к административной ответственности, суд вынес наказание в виде штрафа в 20 000 рублей.