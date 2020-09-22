Более половины трудящихся тюменцев разочаровались в работодателях

Как не стать жертвой злоумышленников при поиске работы? Фото: pixabay.com

Известный сайт по поиску работы и сотрудников HeadHunter провел опрос соискателей Тюменской области, чтобы выяснить, часто ли они сталкиваются с обманом со стороны работодателя при поиске работы и трудоустройстве. Оказалось, что в Тюменской области 64% жителей хотя бы раз сталкивались с обманом со стороны работодателя.

– Как не стать жертвой злоумышленников при поиске работы? Важно не забывать про осмотрительность и знать несколько простых признаков мошенничества. Самое главное: должно насторожить, если работодатель пытается выманить у вас деньги. Например, за рабочую одежду, инструменты, за предварительное обучение или за услуги по оформлению каких-либо документов. Скорее всего, это мошенники, и никого принимать на работу они не собираются. Помните: добросовестные работодатели обеспечивают всем необходимым для работы за свой счет или компенсируют использование личного имущества сотрудника. Также злоумышленники вместо работы могут предлагать участие в «очень выгодном» проекте или «легкий заработок» в интернете, а для этого уговаривают вложить некую сумму денег. Не питайте иллюзий: это тоже мошенничество, – рассказывает руководитель пресс-службы hh.ru Урал Анна Осипова.

Из всех несоответствий при устройстве на работу лидирует пункт «реальная зарплата оказалась меньше указанной» – 48% респондентов из Тюменской области, обманутых работодателями, выбрали этот вариант. 43% опрошенных отметили, что описание обязанностей не совпадало с реальным функционалом, 39% пожаловались на неофициальное трудоустройство вместо обещанного официального. По 33% опрошенных столкнулись с вовлечением в финансовые пирамиды, с несоответствием условий труда вакансии, а также с тем, что реальный график работы отличался от указанного. 20% соискателей считают, что их обманули насчет карьерных перспектив и карьерного роста.

Наиболее распространенной реакцией соискателей на обман со стороны работодателя является простой отказ на предложение о работе – так поступили 57% респондентов из Тюменской области. 13% продолжили работать, но при этом начали искать новое место для трудоустройства. 11% опрошенных предпочли уволиться, как только узнали об обмане. Кроме того, 4% решили написать о недобросовестном работодателе на одном из сайтов с отзывами, 2% сообщили об обмане в поддержку сайта, на котором была размещена вакансия. При этом 11% респондентов из Тюменской области, столкнувшихся с обманом при трудоустройстве, вообще ничего не предприняли.