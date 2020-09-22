Сквер Хирургов открыли в Тюмени

В мае 2020 года Рашиду Зиганшину исполнилось 90 лет. Ветеран региональной медицины и сегодня в строю. Его называют легендой тюменской хирургии. Фото: ИА "Тюменская линия"

Неподалеку от медсанчасти «Нефтяник» (ул. Шиллера, 12) в Тюмени, напротив здания больницы, установили прижизненный бюст в честь заслуженного врача РСФСР, ученого, изобретателя, профессора Рашида Зиганшина. А этот сквер отныне называется сквером Хирургов.

Зеленый уголок стал данью уважения и благодарности самоотверженному и тяжелому труду всех хирургов, врачей и медработников Тюменской области. На информационной табличке указано, что инициаторами установки бюста выступили медицинское сообщество города, ученики и спасенные пациенты, поясняет информагенство «Тюменская линия».

Рашид Зиганшин многие годы возглавлял кафедру факультетской хирургии, в настоящее время это кафедра хирургических болезней. С 1980 года там под руководством профессора велись исследования по использованию в хирургии желудочно-кишечного тракта компрессионных устройств, работающих на основе эффекта термомеханической памяти формы.

В мае 2020 года Рашиду Зиганшину исполнилось 90 лет. Ветеран региональной медицины и сегодня в строю. Его называют легендой тюменской хирургии. Являясь основателем школы «компрессионного шва», он произвел настоящую революцию в области медицины. Такой методики не было ранее ни в России, ни за рубежом. Сегодня эта техника считается эффективной при хирургических операциях на пищеварительном тракте: она позволяет добиться гладкого, безрубцового заживления, сводит на нет возможные осложнения.