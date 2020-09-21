Тюменский нефтегазовый форум – 2020: безопасность на первом месте

Фото: Пресс-служба Тюменского нефтегазового форума

Организаторы Тюменского нефтегазового форума предприняли особые меры безопасности, сообщил на пресс-конференции, посвященной подготовке к ТНФ-2020, заместитель губернатора Тюменской области Андрей Пантелеев.

Так, обязательным для участников форума станет соблюдение масочного режима, социальной дистанции, обработка рук антисептиком. Участвовать в форуме в очном формате смогут только те, кто прошел тестирование на коронавирусную инфекцию.

– Обеспечение безопасности участников стало одной из важнейших задач при организации Тюменского нефтегазового форума. Поэтому были приняты решения как в части сокращения количества участников выставок и пленарных сессий, так и в части увеличения площадей. Например, количество участников панельных сессий сокращено с 500 до 300 человек. А площадь шатра в этом году увеличена с 1 300 до 2 000 квадратных метров. Всё это позволит увеличить расстояния, проходы и соблюдать максимальную дистанцию, – пояснил Андрей Пантелеев.

Комплекты с масками, перчатками и антисептиками участники форума получат при входе. Сохранятся все традиционные площадки форума, однако ТНФ-2020 пройдет и в онлайн, и в офлайн форматах. Ожидается более 10 000 участников.

– Интерес к форуму очень высокий. Это связано с тем, что за последние месяцы на территории страны не проводилось мероприятий подобного масштаба. На форуме сконцентрируются все те, кого интересуют перспективы. Будут подниматься непростые вопросы будущего отраслей внутри тех изменений, которые происходят в нефтегазовой сфере, – подчеркнул Андрей Пантелеев.

Завтра, 22 сентября, Тюменский нефтегазовый форум – 2020 начнет свою работу. С 9.00 стартуют параллельно несколько мероприятий: в международном конгресс-холле пройдет технологический день ПАО «Газпром нефть», в зале «Плазма» – ПАО «Татнефть». В учебной аудитории «Контакт» начнется панельная дискуссия «Актив будущего», а в выставочном павильоне начнет свою работу выставка инновационных проектов TNF 2020.

В 14.00 в «Точке кипения» начнется выездное заседание экспертно-технического совета «Парк технологий – драйвер нефтегазовой экономики будущего». В 16.00 на стенде Тюменской области пройдет подведение итогов конкурса «Нейронефть».