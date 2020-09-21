В престижном тюменской районе продают квартиру класса люкс за 19 миллионов рублей

Фото: АН "Этажи"

Эксклюзивная квартира в роскошном стиле (интерьер выполнен в белых тонах, его дополняет классическая мебель) продается в элитном доме «Озерные Аркады». Это один из лучших районов Тюмени, утверждает агентство недвижимости «Этажи». Стоимость такой квартиры класса люкс в 180 кв. м – 19 000 000 рублей.

Счастливцы, которые приобретут элитное жилье, будут ежедневно наслаждаться из окна видом на пруд. Кроме того, этот дом находится поодаль от других многоэтажек. Рядом с «Озерными садами» – березовая роща, теннисный корт, ТЦ «Фаворит», несколько школ и гимназия российской культуры, центр дзюдо и многое другое. В квартире два санузла, два балкона (один утеплен и с камином), две спальни, уютная кухня и гостиная, просторная прихожая и холл. Плюс есть кладовая за пределами площади квартиры.

– При продаже оставляем встроенную кухню, шкафы, кондиционеры, бытовые приборы. Мебель планируют забрать, но при необходимости продадут за дополнительную плату, – сообщают «Этажи». – У квартиры все годы была одна хозяйка, ремонт делали для себя, из лучших отделочных материалов.

В этом же доме риелторы продают квартиру в 220 кв. м за 25 000 000 рублей, причем 2 000 000 рублей уже скинули.

– Ремонт сделан из качественных долговечных материалов, импортная мягкая мебель и кровати – из натуральной кожи, встроенная бытовая техника известных брендов. Особенностью квартиры можно назвать расположение ее не на двух, а на полутора уровнях. Это очень удобное разделение пространства для членов семьи. Изюминкой интерьерного решения является столовая с небесного цвета куполом. С уверенностью можем сказать, что второй подобной квартиры вы не встретите в Тюмени. При продаже оставляем все, что есть в квартире, – мебель, все шкафы, кухню, телевизоры, кондинционеры, бытовые приборы, – заявляют продавцы.

Есть в этом доме и поскромнее квартиры – за 11 500 000 рублей. Но в ней на площади 208 кв. м надо поработать над ремонтом на двух уровнях.