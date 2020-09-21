Тоболяка будут судить за убийство возлюбленной

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Три удара ножом в бедро и смертельный удар в грудь нанес своей сожительнице 42-летний тоболяк. Следственный комитет установил, что трагедия случилась 17 сентября 2020 года в вечернее время в квартире дома в седьмом микрорайоне Тобольска.

После четырех смертоносных ударов тоболяк вынес бездыханное тело возлюбленной в подъезд и бросил в лифте, а сам ушел домой. Следователи установили, что убийца был пьян, на фоне совместного распития алкоголя между сужеными разгорелась ссора, ставшая фатальной. Преступник был задержан по горячим следам, а после по ходатайству следствия заключен под стражу.

Мужчине предъявляют обвинение в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство). Расследование уголовного дела продолжается.