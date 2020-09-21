Неотложная помощь в районах Тюменской области «ускорилась»

Единая диспетчерская служба обеспечит поддержку «медицинской карты больного» Фото: Виктория Стеблова

Единая диспетчерская служба скорой помощи действует в Тюменской области по поручению губернатора в рамках национального проекта «Здравоохранение». Главное преимущество нововведения для населения – за счет межтерриториальной маршрутизации бригады неотложной помощи быстрее доезжают до пациентов в экстренных случаях.

– Раньше все службы скорой помощи работали разрозненно, они обслуживали только те участки территории, которые были определены их районом. Теперь появился единый диспетчерский центр и все вызовы в случае чрезвычайных ситуаций по региону попадают туда. Опытные специалисты, которые обрабатывают вызовы, видят по системе ГЛОНАСС ближайшую скорую помощь от места, скажем, ДТП или другого ЧП. И эта скорая, независимо от того, к какому району она принадлежит, направляется на место происшествия, – объяснила начальник отдела информационных технологий и защиты информации Юлия Новак.

Новая система уже показывает себя на деле. Так, в ДТП возле села Старая Маслянка Ишимского района пострадали пять человек. Территориально авария произошла в зоне обслуживания абатской скорой, но ближайшая свободная бригада находилась в 40 км от места происшествия. Поэтому к пострадавшим направили бригаду маслянской подстанции отделения скорой медицинской помощи областной больницы № 14 с. Сладково. Она находилась всего в шести километрах и быстро прибыла к месту происшествия. Благодаря своевременно оказанной медицинской помощи автокатастрофа для пациентов завершилась благополучно.

Единая диспетчерская служба обеспечит поддержку «медицинской карты больного», подчеркивает пресс-служба департамента здравоохранения Тюменской области. В этом электронном документе содержится вся информация о медицинской помощи, оказанной человеку на протяжении жизни специалистами службы скорой помощи. Возможность оперативно ознакомиться с диагнозами, результатами ЭКГ-исследований имеет большое значение при выборе терапии, что положительно скажется на качестве оказанной помощи.

Также у нового сервиса имеется возможность направить сопроводительный лист в стационар. Реализована автоматическая передача неотложных вызовов в медицинскую информационную систему. С начала запуска процесса обслужено более 46 тысяч карт неотложных вызовов.