Взорвавшийся дом на ул. 50 лет ВЛКСМ, 95 назван зоной вероятной чрезвычайной ситуации

Фото: администрация Тюмени

Сегодня утром, 21 сентября, в администрации Тюмени прошло внеочередное заседание комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности, сообщает администрация областной столицы. Поводом встречи стал инцидент, случившийся вчера вечером на ул. 50 лет ВЛКСМ, 95. По предварительным данным следствия, в этой пятиэтажке взорвался газ. Обстоятельства происшествия выясняют правоохранительные органы.

В доме проживали 85 человек, все они были эвакуированы на улицу. Затем жильцам предложили переехать в гостиницу «Колос» либо временно поселиться у родственников или знакомых. 32 жителя дома, в том числе девять детей, предпочли поселиться в гостинице. Сам же многоквартирник по итогам заседания комиссии ЧС признан зоной вероятной чрезвычайной ситуации.

Сейчас дому требуется оперативное обследование, чтобы ответить на вопрос: можно ли проживать в непострадавших подъездах? После этого будет проведена углубленная строительная экспертиза пострадавших помещений и оценка всего здания в целом, в том числе фундамента, подвала, крыши, несущих стен. Она позволит сделать вывод о том, какие именно мероприятия по восстановлению дома необходимо предпринять. Эти работы будут проводиться за счет городского бюджета. По словам заместителя главы города Тюмени Павла Перевалова, задача комиссии – помочь людям и организовать дальнейшую работу с этим домом. В частности, людям, оказавшимся в трудной жизненной ситуации, окажут материальную помощь, заверил комитет по связям с общественностью и средствами массовой информации администрации города Тюмени.

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