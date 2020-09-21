Две трети мандатов получила на выборах «Единая Россия»

Фото: пресс-службы партии "Единая Россия"

Около половины из кандидатов ранее не участвовали в публичной политике, заявил секретарь Генсовета партии Андрей Турчак во время заседания президиума Генсовета. Каждый десятый из них работает в медучреждениях. Такое масштабное обновление списков кандидатов повлиял на выбор россиян в пользу «Единой России», считают эксперты.

– В единый день голосования явка избирателей составила 43,06%. Средний результат «Единой России» на основных выборах – почти 72% голосов и на уровне органов местного самоуправления – 77% всех замещаемых мандатов, – сказал Андрей Турчак.

Он отметил, что партия выиграла довыборы в Госдуму во всех округах, где выдвигала своих кандидатов. Кроме того, все кандидаты в губернаторы, которых партия поддержала или выдвинула на выборы, победили.

– Безоговорочная победа наших кандидатов в Севастополе, Татарстане, Краснодарском крае. Особо хочу отметить блестящий результат в Еврейской автономной области. Наш секретарь регионального отделения Ростислав Гольдштейн набрал 82,5% голосов при явке более 70%. Это один из самых высоких показателей по стране. Этот результат для нас дорогого стоит, учитывая сложнейшую кампанию и так называемый «хабаровский синдром, – сказал Андрей Турчак.

На выборах в законодательные собрания регионов «Единая Россия» взяла 343 мандата из 464, то есть почти 74%. Отдельно секретарь Генсовета остановился на выборах в Новосибирской области.

– Сложная кампания, с жесточайшей конкуренцией, войной «всех против всех». Биться приходилось за каждый мандат. Однако партия сумела консолидировать силы, мобилизовать своих сторонников, и как результат – безоговорочная победа. Несмотря на работу оппозиционной коалиции против «Единой России» и попытки подорвать наши позиции с помощью «умного голосования», мы сформировали большинство и в Законодательном собрании, и в горсовете Новосибирска, – сказал Андрей Турчак.

«Единая Россия» получила 76% мандатов в органах местного самоуправления. По словам Андрея Турчака, это самый массовый уровень выборов: депутаты здесь ближе всего к людям. Во многих регионах партии удалось значительно укрепить свои позиции. К примеру, в Белгородской, Воронежской, Магаданской областях, Ямало-Ненецком автономном округе уровень поддержки вырос фактически вдвое.

– В единый день голосования мы вновь подтвердили свой статус ведущей политической силы страны, доказали, что успех прошлого года не был случайным. Мы были и остаемся партией-лидером, причем на всех уровнях власти, – отметил секретарь Генсовета «Единой России».

Высокие результаты партии он объяснил системной работой с людьми: повестка «Единой России» отвечает запросам общества. Это, в частности, влияет на предстоящие выборы в Госдуму.

– Победа – лишь средство для реализации курса президента, повышения качества жизни граждан, стабильного развития нашей страны. Так что для наших коллег, которые победили на выборах, это только начало. Доверие людей мало заслужить, его надо еще и оправдать. Все те обязательства, которые вы брали на себя, нужно реализовать. По сути ЕДГ-2020 входит в единый двухлетний электоральный цикл, кульминацией которого станут выборы в Государственную думу. Мы одержали важную победу, но впереди нам предстоит очень много работы. Наша цель – конституционное большинство, то есть более 300 мандатов в новом парламентском созыве. Задача сложная, но на минувших выборах был сделан важный шаг в этом направлении, – резюмировал Андрей Турчак.

Высокий результат партии – это прежде всего ежедневная работа членов фракций «Единая Россия» всех уровней с населением, считает секретарь Тюменского регионального отделения партии «Единая Россия» Андрей Артюхов. В Тюменской области из 2304 депутатов, избранных в единый день голосования, 2049 (88,89%) – единороссы. Такой результат Артюхов назвал достойным для партии.

– Мы регулярно встречаемся со своими избирателями, знаем их проблемы, вместе обсуждаем пути решения, – отметил он. – Даже в это непростое время пандемии мы смогли провести выборы на достойном уровне.

На выборах и дополнительных выборах депутатов дум городских округов и муниципальных районов из 98 мандатов кандидаты от «Единой России» получили 90, это 91,84%. В думы сельских поселений избрано 1958 представителей партии, что составляет 88,76%.

Залогом успешного результата на выборах стало предварительное голосование, во всех территориях единороссы провели отбор кандидатов для участия в выборах.

– Мы сделали ставку не на предвыборные технологии, наши кандидаты – это те люди, которых хорошо знают в муниципальном образовании. Среди них производственники, учителя, врачи, работники культуры, руководители предприятий. Главное, что все они пользуются уважением среди населения, – рассказал Андрей Артюхов. – Итоги единого дня голосования подтвердили, что «Единая Россия» остается ведущей политической силой в регионе.

Он добавил, что избранным депутатам предстоит большая работа. У них уже есть наказы избирателей, и теперь они должны сосредоточиться на их исполнении, чтобы оправдать доверие жителей.