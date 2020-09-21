Материнское пособие в Тюменской области: эксперты расскажут о новом проекте «ПРЯМЫЕ ВЫПЛАТЫ»

Почему мамы не получают пособие вовремя, обсудят на онлайн-конференции Фото: Ирина Ромашкина

«ПРЯМЫЕ ВЫПЛАТЫ. Пособия по временной нетрудоспособности и в связи с материнством» – онлайн-конференция по этой теме пройдет 25 сентября. Ведущие специалисты сферы соцподдержки ответят на вопросы участников виртуальной встречи. Вопросы принимаются заранее на ресурсе detkityumen.ru в разделе «Конференции».

– Проект «Прямые выплаты» стартовал в Тюменской области с 1 июля. Но, к сожалению, не все работодатели вовремя подали необходимые документы и часть мам, находящихся в отпуске по уходу за ребенком, не получили пособие в положенные сроки. Это одна из самых частых жалоб, поступающих в Фонд социального страхования в последние месяцы. Что в этом случае делать маме, обсудим на конференции с начальником отдела назначения и осуществления страховых выплат застрахованным гражданам Тюменского регионального отделения Фонда социального страхования РФ Наталье Озеровой, – рассказала депутат Тюменской областной думы, региональный координатор федерального проекта «Крепкая семья» Елена Кашкарова.

Тюменцы получат ответы на вопросы о порядке назначения и выплаты пособия по временной нетрудоспособности, в том числе при необходимости осуществления ухода за больным ребенком, а также пособий, связанных с материнством. Участники поговорят о ежемесячном пособии по уходу за ребенком, единовременном пособии по беременности и родам женщинам, вставшим на учет в медицинских организациях в ранние сроки беременности и при рождении ребенка. Ответы на все вопросы опубликуют 25 сентября 2020 года.