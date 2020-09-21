Тюменцев призывают пополнить «Стену Памяти» снимками героев Великой Отечественной войны

Фото: пресс-служба Тюменского областного поискового центра

Тюменские поисковики ежедневно публикуют истории о судьбах героев-земляков, которые внесли неоценимый вклад в Великую Победу. На региональном портале «Стена Памяти» собрано 7500 фотографий и биографий участников Великой Отечественной войны и ветеранов трудового фронта, сообщают организаторы.

Чтобы добавить страницу героя, необходимо на сайте poisk-tyumen.ru зайти в раздел «Добавить человека» и заполнить анкету с данными, биографией своего родственника-участника войны, прикрепить оцифрованные архивные фотографии и документы. После обработки информации модераторами историю дополнят из электронных баз данных Министерства обороны РФ и опубликуют в открытый доступ на «Стену Памяти».

Поисковики приглашают всех жителей Тюменской области присоединиться к проекту и увековечить память об участниках Великой Отечественной войны.