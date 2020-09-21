Четверо тюменцев стали призерами Кубка России по скалолазанию

Фото: ЦСП Тюменской области

Кубок России по скалолазанию после длительного соревновательного перерыва состоялся в Москве 19 сентября. Как сообщает Центр спортивной подготовки, тюменские скалолазы Екатерина Баращук, Юлия Каплина, Владислав Деулин и Александр Шиков сумели показать отличные результаты и высокие скорости.

В соревнованиях на скорость спортсменам удалось завоевать медали. Причем в квалификационном забеге Юлия Каплина обновила рекорд России на эталоне, едва не повторив мировой рекорд. Однако в полуфинальном забеге Юлия сорвалась в начале трассы и пропустила в финальный раунд другую тюменку – Екатерину Баращук. В финале Екатерина соревновалась с Елизаветой Ивановой из Свердловской области и сумела ее обыграть, хотя обе соперницы совершили ряд досадных ошибок. В результате Баращук стала лидером, Иванова – на второй позиции и на третьем месте Юлия Каплина.

В соревнованиях мужчин свой статус обладателя трофея подтвердил тюменец Владислав Деулин. В финале судьбу золотой медали Деулина решила всего одна десятая секунды, которую он выбил у своего партнера по команде Александра Шикова. Дмитрий Тимофеев из Пермского края стал бронзовым призером.