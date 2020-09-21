В Тюмени стартует международный фестиваль детских и семейных фильмов «Ноль Плюс»

Фото: пресс-службы Международного фестиваля детских и семейных фильмов «Ноль Плюс»

Сегодня, 21 сентября, в Тюмени стартует VII Международный фестиваль детских и семейных фильмов «Ноль Плюс». Церемония открытия состоится в ДК «Нефтяник» в 18.00.

Организаторы приготовили юным жителям и гостям областной столицы особый подарок к открытию фестиваля. Масштабный праздник для детей и подростков решили провести в особом пространстве – в киногороде «Ноль Плюс». Он откроется в 14.00 на площадке СОЦ «Зодчий» по адресу ул. Луначарского, 2.

Гостям предлагают прогуляться по Костюмерной улице, где каждый сможет попробовать себя в роли костюмера и гримера, посетить сквер Комедии, в котором можно будет продемонстрировать свои артистические данные, а также заглянуть на бульвар Озвучки, идеальное место для будущих актеров дубляжа.

Кроме того, распахнет свои двери театрализованный интерактивный исторический киномузей «Легенды кинематографа», в котором мальчишкам и девчонкам расскажут о таких легендарных людях, как Чарли Чаплин, Жорж Мильес и братья Люмьер. Конечно, не обойдется и без знаменитой красной дорожки – непременного атрибута кинофестивалей.

– Это новый специальный проект для подрастающего поколения, на прошлых фестивалях такого не было, – отмечают организаторы. – Готовы дарить положительные эмоции и удивительные открытия, расскажем, как создается кино, кто творит магию и для чего это нужно. Ждем детей, подростков и взрослых!