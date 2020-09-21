Тюменцам вернут деньги за птицу, изъятую в очагах птичьего гриппа

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Жителям Тюменской области и предприятиям, у которых изъяли домашнюю птицу из-за возникшего очага птичьего гриппа, будут выплачивать компенсацию.

Законопроект об этом подготовлен в правительстве Тюменской области. В ближайшее время законопроект будет направлен на рассмотрение в Тюменскую областную думу. Такое решение было принято на заседании президиума регионального правительства по инициативе губернатора Тюменской области Александра Моора. Специалисты дополнили: размер компенсации будут определять на основании независимой оценки рыночной стоимости птицы.

Случаи заболевания домашней птицы птичьим гриппом на частных подворьях были зафиксированы в начале сентября в Абатском, Сладковском и Бердюжском районах. В Казанском районе были выявлены случаи заболевания у диких лебедей. Случаев заражения людей в регионе не зафиксировано, подчеркивает правительство региона.