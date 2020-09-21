Осужденного тюменца заставили выплатить страховку за его жертву – пассажира поезда

Фото: Уральская транспортная прокуратура

Более 53 тысяч рублей выделил фонд страхования на лечение потерпевшего. Происшествие произошло в октябре 2019 года. Тогда на перроне железнодорожной станции Голышманово Свердловской железной дороги пьяный местный житель нанес удар ножом пассажиру на фоне возникшего конфликта.

Голышмановский районный суд Тюменской области удовлетворил иск в полном объеме тюменского транспортного прокурора о взыскании в пользу государства в лице территориального фонда обязательного медицинского страхования Тюменской области денежных средств, затраченных на лечение потерпевшего по уголовному делу.

– Основанием для предъявления иска послужил приговор этого же суда, которым местный житель признан виновным в совершении умышленного причинения тяжкого вреда здоровью жертве с применением предмета, используемого в качестве оружия, – поясняет пресс-служба Уральской транспортной прокуратуры. – Фактическое перечисление денежных средств в доход государства находится на контроле транспортной прокуратуры.