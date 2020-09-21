Погода на 21 сентября в Тюмени: сильный ветер и дожди

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Сегодня, 21 сентября, прогнозируются дожди различной интенсивности, порывы ветра достигнут 15-20 м/с, похолодание.

В регионе сегодня будет облачно, ночью местами, днём повсеместно пройдут кратковременные дожди, ветер юго-западный с переходом на северо-западный 5-10 м/с, в отдельных районах порывы 15-20 м/с. По прогнозам синоптиков температура ночью понизится до +3… +8 градусов, днём до +8… +13 градусов.

В церковном календаре на этот день приходится большой праздник — Рождество Пресвятой Богородицы, который в православии относится к числу двунадесятых праздников — то есть главных в году. Праздник в честь рождения Девы Марии был установлен в IV веке. На Руси он получил также другие названия — Малая Пречистая, Оспожинки, Осенины.

Оспожинки — это еще и праздник урожая, который иногда справляли целую неделю — с играми, песнями, плясками, пирами. Называли этот день также Луковым или Пасиковым — от слов «лук» и «пасека». В огородах в это время продолжалась уборка лука, а на пасеках готовили пчел к зимовке.

На Пречистую, в день осеннего равноденствия, отмечали вторую встречу осени и наблюдали приметы. Если погода стояла хорошая, то и вся осень должна была быть такой.