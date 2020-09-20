В Тюмени появятся сквер Комедии и бульвар Озвучки. Фото - pixabay.com.

В понедельник, 21 сентября, в Тюмени стартует VII Международный фестиваль детских и семейных фильмов «Ноль Плюс». Церемония открытия крупного киносмотра состоится в ДК «Нефтяник».

Масштабный праздник для детей и подростков решили провести в киногороде «Ноль Плюс». Гости смогут прогуляться по Костюмерной улице и попробовать себя в роли костюмера и гримера, посетить сквер Комедии, продемонстрировав артистические данные, а также заглянуть на бульвар Озвучки.

Распахнет свои двери и театрализованный интерактивный исторический киномузей «Легенды кинематографа», в котором мальчишкам и девчонкам расскажут о таких легендарных людях, как Чарли Чаплин, Жорж Мильес и братья Люмьер. Конечно, не обойдется и без знаменитой красной дорожки – непременного атрибута кинофестивалей.

– Это новый специальный проект для подрастающего поколения, на прошлых фестивалях такого не было. Готовы дарить положительные эмоции и удивительные открытия, расскажем, как создается кино, кто творит магию и для чего это нужно, – отмечают организаторы.