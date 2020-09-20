Число заболевших коронавирусом в Тюмени на 20 сентября 2020 года увеличилось на 62 человека. Фото - pixabay.com.

Мы собрали для вас последние новости о коронавирусе в Тюмени на 20 сентября 2020 года. Количество заболевших увеличилось на 62 и составило 8 816 человек.

За последние сутки в России выявлено 6 148 новых случаев коронавируса в 84 регионах. Из них 22,7% не имели клинических проявлений болезни. Зафиксировано 79 летальных исходов. За сутки в России полностью выздоровели 2 895 человек.

Всего на сегодняшний день в России выявлено 1 103 399 случаев коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 19 418 летальных исходов, выздоровели 909 357 человек.