Тюменцам рекомендуют пить осенью чаи и горячие коктейли. Фото - pixabay.com.

Осенью очень важно заботиться о своем здоровье. Поддержать иммунитет и дать заряд энергии организму могут горячие напитки, которые, ко всему прочему, помогут согреться в прохладную погоду.

Диетолог Ксения Мальцева рекомендует пить чай. Ведь это тонизирующий напиток, который даст силы организму и дополнительную энергию. Напиток станет в разы полезнее, если положить в него лимон, тертый имбирь, корицу и мёд. Добавки помогут в борьбе с простудой, улучшат работу мозга, что актуально для студентов и офисных работников, укрепят сердечно-сосудистую и пищеварительную системы, повысят настроение и стрессоустойчивость.

Согреться помогут и безалкогольные варианты горячих коктейлей: пунша, грога и глинтвейна, которые делают с добавлением воды или на основе соков: виноградного, вишневого, гранатового, яблочного.

Также для иммунитета полезны клюквенный морс и ягодные чаи. В последние добавляют чернику, малину, смородину, облепиху, вишню, бруснику. Такие напитки очень полезны для здоровья: тонизируют, согревают и восполняют нехватку витаминов, сообщает интернет-портал «Мегатюмень».