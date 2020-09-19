Тюменский молодёжный театр станет участником крупного фестиваля Фото: pixabay.com

В тюменском центре «Космос» состоится фестиваль «Шоу-кейс тюменских театров». Мероприятие пройдёт со 2 по 4 октября. Победители примут участия в фестивале независимых театров «ЦЕНТР» в Воронеже.

В программу проекта войдут 9 спектаклей от 7 театральных коллективов города, среди которых «Мастерская современного танца», театральная мастерская «Будильник», театр танцевальных форм «Контраст» и другие. Кроме того, предусмотрена внеконкурсная программа, в рамках которой представят спектакль-разговор для одного зрителя «Тишина Севера».

В экспертный совет войдут режиссёр, хореограф Александр Андрияшкин, театральный критик, продюсер, член экспертных советов фестивалей «Золотая маска», «Ново-Сибирский транзит», «Любимовка» и других Оксана Ефременко, театральный критик, продюсер, программный директор фестиваля «ЦЕНТР» Анастасия Цымбал, а также театровед, автор материалов «Петербургского театрального журнала», журналов «Петербургский театрал» и «Летающий критик» Варвара Цыпина.

Все спектакли «Шоу-кейс» будут доступны для зрителей. Подробнее о фестивале можно узнать здесь.