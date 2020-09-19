С начала года более 180 человек переехали из дальнего зарубежья в Тюменскую область

С начала года больше 180 человек переехали из дальнего зарубежья в Тюменскую область Фото: pixabay.com

В Тюменской области проживают 1,54 миллиона человек, за последний год население увеличилось на 12,7 тысячи человек. Такие сведения приводит Тюменьстат на 1 июля.

Согласно миграционным данным за пять месяцев, в регион переехал жить 17 301 человек, из которых 14 760 прибыли из других регионов России. Для сравнения: в 2019 году миграционный поток за тот же период составил 24 141 человек, в том числе из других областей переехали 19 623 человека.

Что касается международной миграции, то в этом случае наверняка сказались закрытые границы. С января по май в Тюменскую область прибыл 2 541 гражданин, в том числе из стран СНГ 2 357 человек. В 2019 году число переселенцев составило 4 518 человек. Из стран дальнего зарубежья приехали 184 человека, в 2019 году – 280, пишет «Вслух.ру».