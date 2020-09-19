Дизайнер рекомендует тюменкам носить осенью мини-платья и вязаные свитера Фото: pixabay.com

В промозглую погоду тоже можно стильно одеваться, при этом не жертвовать ни комфортом, ни стилем. Дизайнер Юлия Великая рассказала, что должно быть в гардеробе каждой модницы этой осенью.

Главный тренд сезона - объемные мини-платья, но не обтягивающие, а в стиле оверсайз. Они могут быть из любой теплой ткани, а еще смогут подчеркнуть красоту фигуры, открывая стройные ноги. Колготы лучше предпочесть темных оттенков, плотные, самые смелые могут попробовать колготы в горох или с сердечками.

В моде остаются и объемные свитера крупной вязки из натуральных материалов с горловиной-стойкой. Носить его можно с джинсами, либо прямыми укороченными, либо клеш, причем как от колена, икры, так и от бедра. Самые актуальные - модели светло-синих оттенков.

Кожанный тотал лук этой осенью будет говорить об отменном вкусе и стиле его владелицы. Не бойтесь приобретать штаны, юбки, шорты, кардиганы из этого материала.

В тренде объемные куртки, которые носят спущенными с плеч или растегнутыми и подпоясанными. Для теплой осени подойдут и кардиганы, которые должны быть без пуговиц и крупной вязки. Пальто лучше приобретать очень длинные, модели выше колена пока оставьте в шкафу. Наиболее популярны модели пальто честерфильд, кокон и поло.

Модные цвета осени-2020 – золотой, бронзовый, бежевый, белый, коричневый, темно-зеленый, светло-синий и фиолетовый, сообщает интернет-портал "Мегатюмень".