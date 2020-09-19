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Тюменцы всё чаще стали искать друзей на сайтах бесплатных объявлений

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Вера ЗенинаВера Зенина
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Тюменцы всё чаще стали искать друзей на сайтах бесплатных объявлений

Тюменцы всё чаще стали искать друзей на сайтах бесплатных объявлений

Фото: pixabay.com

В период пандемии тюменцы стали предлагать на сайтах бесплатных объявлений услуги «слушатель, друг». Диапазон расценок на разговор по душам крайне разнообразный: самый бюджетный вариант – 50 рублей, а наиболее премиальный – 2 тысячи рублей.

Рассмотрим повнимательнее самого недорогого друга. О себе он пишет, что ему 29 лет. Мужчина позиционирует себя как филантроп, перфекционист, художник и путешественник, также он разбирается в психологии, работал педагогом, понимает в автомобилях, одежде, стиле, колористике, дизайне, ценности жизни, богатстве и бедности.

– Но, я готов вас выслушать, понять и помочь своим вниманием. В жизни бывают различные обстоятельства, и иногда нужно просто довериться кому-то, высказаться или выразить благодарность и радость, – гласит объявление.

Также тюменец отмечает, что первое сообщение – бесплатное, а каждое последующее обойдётся в 50 рублей, до 500 символов.

А что насчёт друга, который просит за общение две тысячи рублей? Такой собеседник с полной уверенностью отмечает, что «не подведёт».

– Можeт, вы пpосто хотитe рассказать какую-тo тайну, котoрaя у ваc в душe, нo нe мoжете это сделaть c близкими вам людьми. Обрaщaйтесь, я вcегдa гoтов выcлушать, – сообщил мужчина.

Кроме того, он выделяет среди своих достоинств гарантированную конфиденциальность, отсутствие нравоучений и возможность переписки в мессенджерах.

По мнению тюменских психологов, появлению и спросу на подобные услуги не стоит удивляться. Пандемия коронавируса повлияла на многие аспекты нашей жизни, в том числе и на сферу коммуникаций. Для кого-то сайт бесплатных объявлений – действительно важный и чуть ли не единственный ресурс, чтобы найти чуткого собеседника.