Тюменские автоинспекторы напоминают пешеходам о световозвращателях Фото: pixabay.com

Для тюменских пешеходов начался опасный период, продлится он до того времени, пока не ляжет снег. На его фоне водители транспортных средств смогут лучше различать горожан в темноте.

С начала января в тёмное время суток произошло 117 ДТП с участием пешеходов, 19 из которых погибли, а 115 ранены. Кстати, число скончавшихся увеличилось на 63% по сравнению с тем же периодом прошлого года.

Особенно опасно находиться в темноте на загородных дорогах, а также в сельской местности, где не всегда есть тротуары и освещение.

Сотрудники ГИБДД постоянно проводят с тюменцами разъяснительную работу напоминая, что вечером и ночью нужно использовать световозвращающие элементы на одежде, обуви и сумках.

Мониторинг среди школьников показал, что дети стали чаще применять данную технологию. Кроме того, каждому первокласснику региона вручили световозвращающие брелоки. Сделано это в рамках государственной программы Тюменской области «Повышение безопасности дорожного движения».

Что касается родителей, то они стали ответственнее относиться к безопасности детей на дорогах и чаще приобретают одежду или ранцы со светящимися полосами.