Число заболевших коронавирусом в Тюмени на 19 сентября 2020 года увеличилось на 54 человека

Последние новости о коронавирусе в Тюмени
Фото: pixabay.com
Фото: yandex.ru/covid19/stat
В Тюмени продолжается пандемия коронавируса. За последние сутки ещё один пациент скончался от COVID-19, увеличив число погибших до 36.
Кроме того, количество заболевших возросло на 64 человека, с начала периода эта цифра составила - 8 754.
Также за сутки выздоровело 24 жителя, за весь период - 7 402.
В России на сегодняшний день зарегистрировано 6 065 человека с COVID-19, из них 1 460 без каких-либо проявлений инфекции, с начала периода - 1 097 251. Выздоровевших - 5 255, за весь период - 906 462. Умерших - 144, с начала периода - 19 339.