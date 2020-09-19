Число заболевших коронавирусом в Тюмени на 19 сентября 2020 года увеличилось на 54 человека

Последние новости о коронавирусе в Тюмени Фото: pixabay.com

Фото: yandex.ru/covid19/stat

В Тюмени продолжается пандемия коронавируса. За последние сутки ещё один пациент скончался от COVID-19, увеличив число погибших до 36.

Кроме того, количество заболевших возросло на 64 человека, с начала периода эта цифра составила - 8 754.

Также за сутки выздоровело 24 жителя, за весь период - 7 402.

В России на сегодняшний день зарегистрировано 6 065 человека с COVID-19, из них 1 460 без каких-либо проявлений инфекции, с начала периода - 1 097 251. Выздоровевших - 5 255, за весь период - 906 462. Умерших - 144, с начала периода - 19 339.