Тюменцев приглашают на уникальную выставку о проникновении технологий в жизнь человека

Фото: Контора пароходства, соцсеть "ВКонтакте"

В Тюменском мультицентре «Контора пароходства» откроется выставка «Волокна информации», созданная участниками арт-группы «Все свои» Артемом Долгих и Мариной Малюгиной.

С помощью современных арт-практик художники стремились показать повсеместное проникновение технологий слежения, систем коммуникаций и потоков информационных данных в жизнь человека.

- Будут представлены в основном инсталляции, арт-объекты. Они созданы из материалов, которые мы привыкли видеть в утилитарных, бытовых условиях. Однако, с помощью, к примеру, гофрированной трубы мы создали произведения искусства. Информация изображается в разных её ипостасях, - пояснила Марина Малюгина.

Также она добавила, что будут подняты темы манипуляции с информацией и её чрезмерным потреблением.

Таким образом, в серии причудливых арт-объектов авторы обратили внимание на физическую составляющую информации, а также дали зрителю пространство для размышления над содержанием и наполнением того, что мы каждый день видим и слышим.