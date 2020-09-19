Врачи тюменской больницы спасли пациентку с опухолью в 35 килограмм Фото: pixabay.com

Хирурги Тюменской областной клинической больницы №1 удалили гигантскую опухоль, вес которой достигал 35 килограмм. Целых семь лет пациентка тянула с обращением к врачу из-за боязни операции, но когда ей стало трудно наклоняться, страхи отошли на второй план.

Из-за огромного размера опухоли и габаритов самой женщины провести диагностику в полном объёме не удалось - аппарата МРТ с таким диаметром тоннеля не существует. Также не получилось точно определить источник заболевания и какие органы вовлечены в патологический процесс.

Операция длилась более шести часов. Три хирурга - заведующий отделением торакальной хирургии №2 Вячеслав Иванов, а также Евгений Янин и Бахром Хашимов - прекрасно справились с поставленной задачей. Миллиметр за миллиметром они полностью удалили новообразование, при этом избежать массивного кровотечения, вероятность которого была высокой.

В этой уникальной операции блестяще сработала и анестезиологическая бригада. Удаление гигантской опухоли грозило серьёзными нарушениями гемодинамики - организм мог просто не успеть привыкнуть к своему новому состоянию. Но и здесь специалисты ОКБ №1 не подкачали, обеспечив безопасность пациентки.

Стоит отметить, что успешное оказание медицинской помощи в столь сложных случаях во многом стало возможным благодаря реализации национального проекта «Здравоохранение», в рамках которого в медучреждения региона поступает современнейшее оборудование. Это помогает медикам совершенствовать технологии и повышать качество оказываемой помощи.