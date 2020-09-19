Зооволонтёры просят тюменцев не оставлять на дачах домашних питомцев Фото: pixabay.com

Когда заканчивается дачный сезон горожане, всё лето прожившие на приусадебных участках, возвращаются в тёплые квартиры. Однако не все они забирают с собой домашних питомцев, которых приютили в летний период

-Эта проблема возникает из года в год. Осенью на дачах остаются десятки и даже сотни животных. В прошлом году с СНТ «Рассвет» мы забрали 8 питомцев. У них уже был приплод, все котята и щенки одичали. Пятерых удалось пристроить, для троих до сих пор ищем дом. Мы понимаем, что это сделать сложно, но бросать их на дачах нельзя, они погибнут, - рассказала волонтёр Светлана Васечкина.

Общественники просят горожан не оставлять четвероногих на садовых участках, уезжая на зиму в город.

Если вы вдруг нашли питомца, то сначала накормите его, сделайте фото, разместив снимок на сайте и в группах мессенджеров, ведь не исключено, что его ищут.

Если хозяин так и не объявился, можно попробовать найти ему временную передержку, обратившись к друзьям, знакомым и в группы помощи животным.