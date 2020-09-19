МФК «Тюмень» сыграет с «Ухтой» во втором туре чемпионата по мини-футболу

Во втором туре МФК «Тюмень» сыграет с «Ухтой» Фото: pixabay.com

В Тюмени стартует второй тур Париматч-Чемпионата России по мини-футболу среди команд клубов Суперлиги сезона 2020-2021 годов. Уже в эти выходные состоятся шесть поединков: у каждой из шести заявленных команд по две встречи.

МФК «Тюмень» сыграет с «Ухтой» из республики Коми. Сейчас соперник замыкает турнирную таблицу регулярного чемпионата Суперлиги: из двух игр первого тура проиграны обе.

Справедливости ради надо отметить, что поединки проходили в Екатеринбурге с «Синарой». Этой команде «Тюмень» уступила бронзовые медали в прошлом чемпионате, после чего в клубе сменили главного тренера. Сейчас команду возглавил Николай Иванов, который ранее работал с дублирующим составом чёрно-белых.

Напоминаем, что в первом туре МФК «Тюмень» дважды обыграл «Новую Генерацию» из Сыктывкара на своей территории. Соревнования завершились со счётом 5:3 и 5:4. С таким результатом команда расположилась на третьем месте в турнирной таблице.

На данный момент лидирующую позицию занимает «Синара», далее идёт «Динамо Самара», сообщает «Вслух.ру».