В Тюменском районе завершается сезон дорожных работ Фото: pixabay.com

В Тюменском районе завершается сезон дорожных работ, начавшийся ещё в апреле. За это время рабочим удалось привести в порядок более 92 километров трасс местного значения во всех 20 муниципальных образованиях.

Самый большой объем работ проходил в Московском районе: за счёт средств местного бюджета удалось отремонтировать более 10 километров улиц, а в рамках нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» - 6 километров.

До конца сентября дорожники приведут в порядок улицу Зелёную в посёлке Московский и переулок Лесной в селе Гусево, чем и завершат стопроцентное выполнение плана.

Кроме того, уже завершены работы на 98 улицах в посёлках Андреевский и Боровский, сёлах Горьковка и Муллаши, а также муниципальных образованиях Богандинское, Винзилинское, Ембаевское, Каменское, Каскаринское, Кулаковское, Наримановское, Онохинское и Чикчинское.

По одной улице осталось доделать в селе Леваши, деревнях Решетникова и Ушакова, посёлках Туринский и Подъем, а также микрорайоне Молодёжный.

Немного больше работы в Успенском муниципальном образовании: из 11 улиц ремонт закончен на трёх, остальные сейчас в разной степени готовности, но работа идёт без выходных. К её скорому выполнению стимулируют не только сроки контракта, но и жители сел.

Также в этом году в населённых пунктах Тюменского района закончат строительство 61,7 километров тротуара, а в Переваловском муниципалитете в течение месяца появятся три новые остановки.

В Ембаевском по-хозяйски распорядились оставшейся после ремонта асфальтовой срезкой. Материалом укрепили грунтовые дороги в ИЖС для многодетных семей.