Погода на 19 сентября в Тюмени: солнце и сильный ветер

Погода в Тюмени на 19 сентября Фото: pixabay.com

В субботу, 19 сентября, в Тюмени ожидается переменная облачность. С раннего утра и до обеда для горожан будет светит солнце, а потом небо заволокут тучи, но дождя не предвидится. Ближе к вечеру вновь распогодится.

Ночью столбики термометров покажут +8 градусов, а днём потеплеет до +16. Вечером температура опустится до +14.

Весь день будет дуть юго-западный ветер 4-9 м/с, местами порывы могут достигать 14 м/с.

По народному календарю сегодня почитают архангела Михаила. Считается, что в этот день начинаются первые заморозки. Если на деревьях появляется иней, то зима будет богата на снег. Также можно наблюдать, как падают листья с осины: если «лицом» вверх - к студёной зиме, если «изнанкой» - к тёплой.