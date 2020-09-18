В Тюменской области не собираются вводить режим самоизоляции. Фото - pixabay.com.

В Тюменской области не рассматривают вопрос о введении режима самоизоляции. Об этом сообщила руководитель регионального управления Роспотребнадзора Галина Шарухо.

– В области за последние две недели отмечается рост, преимущественно за счёт взрослого населения (от 50 до 59 случаев), коронавирусной инфекции. Среди детей с начала сентября заболеваемость ниже в сравнении с аналогичным периодом прошлого месяца на 23 процента, – отметила Галина Шарухо.

По словам главного санитарного врача области, сейчас вопрос о введении режима самоизоляции не рассматривается. Она заявила, что решение об отмене масочного режима примут только после стабилизации эпидемической ситуации с учётом рисков её возможного осложнения.