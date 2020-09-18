Тюменка, отдавшая матери троих детей, снова родила. Фото - pixabay.com.

В Тюмени 38-летняя женщина уже несколько лет является должницей по алиментам. Ее дети живут у бабушки, мать отказывается им помогать финансами.

Горожанка не отвечает на звонки судебного пристава-исполнителя, явки в отдел игнорирует, поэтому специалисты направились к ней домой. Трое ее детей находятся под опекой матери. Однако выяснилось, что недавно она снова родила.

– В отношении должницы составлен административный протокол. Суд оштрафовал ее на 20 тысяч рублей в доход государства, – рассказали в пресс-службе Управления Федеральной службы судебных приставов по Тюменской области.

На сегодняшний день отделом по взысканию алиментных платежей по Тюмени в пользу детей взыскано около 30 миллионов рублей. Специалисты привлекли к административной ответственности 192 должника, из них 16 были назначены административные аресты, 176 человек отработали обязательные работы. В отношении 45 человек были возбуждены уголовные дела.