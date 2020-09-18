Житель Тюмени порезал племянника, приехавшего к нему погостить. Фото: Ольга Крыльцова

В тюменскую полицию поступила информация из больницы, что к ним доставлен пациент с телесными повреждениями. Вскоре оперативники задержали злоумышленника, который причинил боль человеку. В день преступления родственники распивали алкоголь и между ними случился конфликт.

– К тюменцу на время приехал погостить племянник. Проживая с дядей непродолжительное время, мужчина не мог наладить с ним общение. В результате застолья фигурант схватил кухонный нож и ударил им в бедро племяннику, причинив легкий вред здоровью, – рассказали в пресс-службе Управления МВД по Тюменской области.

По данному факту возбуждено уголовное дело. Санкция статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до двух лет. В настоящее время подозреваемый находится под подпиской о невыезде.