Тюменские ученые исследуют выживаемость коронавирусов. Фото - pixabay.com.

Сотрудники Института X-BIO Тюменского государственного университета совместно с коллегами из Института высоких температур РАН, МГУ им. М.В.Ломоносова, НИУ «Московский энергетический университет», научных центров США и Израиля разработали технологию «управляемого капельного кластера» для исследования выживаемости коронавирусов. По мнению ученых, социальная дистанция и маски не являются панацеей, которая поможет уберечься от новой инфекции, так как вирусы могут переноситься микрокаплями воды.

Эксперты определили наиболее благоприятные условия для сохранения вируса во внешней среде. Выяснилось, что низкая температура и высокая влажность воздуха идут вирусу на пользу.

Ученые в ТюмГУ разработали уникальную технологию управляемых кластеров капель воды, которая позволяет долго наблюдать изолированные капли аэрозоля и изучать их с помощью флуоресцентной микроскопии. Разработка позволит в деталях изучить поведение, выживаемость и распространение.