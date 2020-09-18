В Тюмени сотрудник ФСБ пронес муляж бомбы на автовокзал. Фото - pixabay.com.

Тюменское объединение автовокзалов и автостанций оштрафовали на 50 тысяч рублей за несоблюдение антитеррористической безопасности на автовокзале. Проверка прошла 28 февраля этого года.

По информации Уральского управления Ространснадзора, сотрудники автовокзала Тюмени и подразделение транспортной безопасности «Орион» не заметили сотрудника ФСБ, которому удалось пронести в сумке муляж бомбы на вокзал.

В ведомстве отметили, охранник у металлодетектера просто проигнорировал подозрительного мужчину с большой сумкой. Сотрудник ФСБ оставил сумку в зале автовокзала, она долгое время оставалась незамеченной, передает «МегаТюмень».