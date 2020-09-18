В Тюменской области объявлено штормовое предупреждение. Фото: Вадим Бегун

В Тюменской области объявлено штормовое предупреждение. Непогода придет в регион в воскресенье и понедельник.

По данным Тюменского ЦГМС – филиал ФГБУ «Обь-Иртышское УГМС», 20 сентября во второй половине дня на юге области местами ожидается кратковременный дождь с грозой. Порывы ветра усилятся до 19 – 24 метров в секунду. На следующий день пройдут дожди различной интенсивности и значительно похолодает. Порывы ветра достигнут 15 – 20 метров в секунду.

– При усилении ветра следует ограничить выход из зданий. Если стихия застала вас на улице, от шквального ветра можно укрыться в подъездах, магазинах, подземных переходах. Ни в коем случае не пытайтесь прятаться за остановками общественного транспорта, недостроенными зданиями. Избегайте нахождения рядом с линиями электропередачи, деревьями, рекламными щитами. Важно взять под особый контроль детей и не оставлять их без присмотра! – посоветовали в пресс-службе Главного управления МЧС по Тюменской области.

При возникновении происшествий звоните по тел.: 101, 112, а также 8 (3452) 590-549 (горячая линия ведомства).