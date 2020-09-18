Тюменский мэр подписал постановление о начале отопительного периода. Фото - Комитет по связям с общественностью и средствами массовой информации администрации города Тюмени.

Сегодня, 18 сентября, глава Тюмени Руслан Кухарук подписал постановление о начале отопительного периода 2020 – 2021 года на территории города. Датой его начала определено 24 сентября.

Ранее заместитель губернатора Тюменской области Вячеслав Вахрин рассказал, что предприятия жилищно-коммунального хозяйства области готовы к отопительному периоду на 97 процентов.

На подготовку сетей в регионе направлено почти 4 миллиарда рублей, в том числе из внебюджетных источников финансирования – более 3 миллиардов 200 миллионов. Подготовка в полном объеме завершена в Ишиме, Голышмановском городском округе и в восьми муниципальных районах региона – Абатском, Исетском, Ишимском, Викуловском, Омутинском, Сладковском, Уватском и Ярковском. В остальных муниципалитетах подготовка объектов жилищно-коммунального хозяйства находится в стадии завершения.

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Экспертная встреча состоялась в рамках совместного проекта «Говорим о важном» изданий «Комсомольская правда» – Тюмень» и «Тюменская область сегодня» (подробнее)