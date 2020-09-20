В Тюменской области заработала единая диспетчерская служба «скорой помощи». Фото: Ольга Крыльцова

В Тюменской области заработала единая диспетчерская служба «скорой помощи». Теперь время доезда бригад в экстренных случаях за счет межтерриториальной маршрутизации сократится.

– Раньше службы «скорой помощи» обслуживали только закрепленные за их районом участки. Единый диспетчерский центр координирует работу по всем вызовам в регионе, поступающим в случае чрезвычайных ситуаций. Ориентируясь по системе ГЛОНАСС, обрабатывающие вызовы специалисты направляют к месту ДТП или другого ЧП ближайшую бригаду «скорой помощи», независимо от районной принадлежности, – объяснила начальник отдела информационных технологий и защиты информации Юлия Новак.

Стало известно, что новая система позволяет более точно оценивать оперативную обстановку. Единой диспетчерской службе доступны электронные медицинские карты, с информацией о медицинской помощи, оказанной человеку на протяжении жизни в «скорой помощи». Возможность оперативно ознакомиться с диагнозами, результатами ЭКГ-исследований помогает при выборе лечения.