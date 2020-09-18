Северянин преодолел более тысячи километров ради тюменских наркотиков. Фото - pixabay.com.

В Тюмени на скамье подсудимых оказался житель поселка Пурпе (ЯНАО), которого задержали с наркотиком на железнодорожном вокзале. Северянин преодолел более тысячи километров, чтобы забрать запрещенные вещества в областной столице.

Оперативники остановили 25-летнего мужчину на второй платформе. В его рюкзаке стражи порядка обнаружили упаковку с влажными салфетками, внутри которой находился полимерный сверток с неизвестным веществом. Позже выяснилось, что таким образом он хранил синтетический наркотик весом 0,02 грамма, что является крупным размером.

– Наркотики подозреваемый приобрел через «закладку». Их он заказал, находясь еще в Пурпе, по интернету. Затем специально купил билет и приехал в Тюмень, где в лесополосе отыскал «закладку» и возвратился на железнодорожный вокзал, чтобы поездом уехать домой, – рассказала пресс-секретарь Тюменского ЛО МВД на транспорте Ольга Гультяева.

В отношении подозреваемого следователи возбудили уголовное дело. В ходе расследования вина подозреваемого была доказана. Дело направлено в суд.