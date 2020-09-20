Тюменцы могут пожертвовать замерзающим одежду и обувь. Фото - pixabay.com.

Тюменцев просят передать в «Лавку добра» теплые вещи и обувь. Она пригодится людям, оказавшимся в сложной ситуации.

В настоящее время в тюменской «Лавке добра» при региональном центре «Семья» идет большой спрос на утепленные кофты, куртки, ботинки для детей и взрослых. Именно поэтому сотрудники «лавки» просят горожан по возможности принести вязаные, шерстяные кофты, штаны с начесом, осенние куртки, пальто, накидки, шапки. Особенно остро в соцлавке чувствуется нехватка обуви всех размеров.

Передать одежду и обувь можно по адресу ул. Ермака, 1а ежедневно, включая все выходные и праздничные дни, с 8.00 до 18.00, передает «АиФ - Западная Сибирь».