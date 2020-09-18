В Тюменской области от коронавируса умерли сразу два человека. Фото - pixabay.com.

В Тюменской области умерли сразу два человека с подтвержденным диагнозом «новая коронавирусная инфекция».

– Несмотря на усилия врачей, скончались двое мужчин, 54 и 56 лет, с тяжелой двусторонней вирусной пневмонией на фоне сопутствующих хронических заболеваний. За весь период пандемии в регионе скончались 35 пациентов с коронавирусом. У всех имелись сопутствующие хронические заболевания, – сообщили в оперативном штабе Тюменской области.

Также стало известно, что за минувшие сутки зарегистрировано 59 новых случаев заболевания (всего с начала пандемии – 8 690), 26 человек выздоровели (за весь период выздоровели 7 378), шесть детей заболели (за минувшие сутки), шесть пациентов подключены к ИВЛ (из общего числа болеющих), 646 человек остаются под медицинским наблюдением, 2 945 человек находятся на перевахтовке.