Тоболяков научат основам предпринимательства. Фото - pixabay.com.

В Тобольске с 21 по 25 сентября состоится тренинг «Азбука предпринимателя». Об этом сообщает городской мультицентр «Моя территория».

Тоболяков научат создавать бизнес от идеи до регистрации, расскажут о подводных камнях и мерах поддержки малого и среднего предпринимательства. Участники тренинга научатся оценивать свои бизнес-идеи, разрабатывать бизнес-план, регистрировать бизнес, искать финансирование.

Подать заявку на участие можно по телефону +7-922-005-53-20, передает «Тюменская линия».