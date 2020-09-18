Число заболевших коронавирусом в Тюмени на 18 сентября 2020 года увеличилось на 59 человек. Фото - pixabay.com.

Мы собрали для вас последние новости о коронавирусе в Тюмени на 18 сентября 2020 года. Количество заболевших увеличилось на 59 и составило 8 690 человек.

За последние сутки в России выявлено 5 905 новых случаев коронавируса в 84 регионах. Из них 24,5% не имели клинических проявлений болезни. Зафиксировано 134 летальных исхода. За сутки в России полностью выздоровело 5 339 человек.

Всего на сегодняшний день в России выявлено 1 091 186 случаев коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 19 195 летальных исходов, выздоровело 901 207 человек.