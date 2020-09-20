ФК «Тюмень» встретится с «Челябинском» на стадионе без зрителей. Фото - fc-tyumen.ru.

На стадионе «Геолог» в Тюмени 20 сентября своей очередной матч проведет местный футбольный клуб. На этот раз сибиряки встретятся с гостями из Челябинска. Поединок пройдет без зрителей.

В настоящее время «Тюмень» находится на третьем месте в турнирной таблице четвертой группы, набрав 13 очков. Ее опережают лишь «КАМАЗ» из Татарстана и «Новосибирск». «Челябинск» же – на седьмой строке в турнирной таблице с девятью очками.

Напомним, что в прошлом сезоне «Тюмень» и «Челябинск» встречались трижды. Две игры в рамках Олимп-Первенства России 2-го дивизиона группы «Урал-Приволжье» - 2019-2020 гг закончились победой «Тюмени» (1:2 и 1:0). Еще в одном поединке команды разошлись миром, не забив ни одного мяча, передает «Вслух.ру».