В Тюмени откроют памятник легендарному командующему ВДВ Василию Маргелову. Фото - портал "Тюмень - наш дом".

В Тюмени в воскресенье, 20 сентября, в 14.00 в сквере Десантников откроют памятник Герою Советского Союза, командующему Воздушно-десантными войсками, генералу армии Василию Маргелову. Сейчас сквер готовят к торжественному событию: завершают кладку плитки, уже отремонтировали скамейки и выровняли газоны.

– Василий Маргелов еще при жизни стал символом времени, человеком-легендой. Железная сила воли, замечательные полководческие способности, организаторский талант и закалка ветерана двух войн позволили ему осуществить беспримерное переоснащение, перевооружение и обучение войск в послевоенные годы. Одев войска не только в тельняшки и голубые береты, но и в броню, он впервые в мире заставил эту броню летать, создал и воспитал крылатую гвардию, для которой и сегодня нет невыполнимых задач, – рассказал руководитель проекта, председатель правления тюменской региональной общественной организации «Содружество» Анатолий Пусев.

Отметим, что 2 августа 2020 года исполнилось 90 лет со дня создания Воздушно-десантных войск, в них прошли службу более 12 тысяч уроженцев Тюменской области.