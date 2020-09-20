Миллиарды рублей инвестируют в сельское хозяйство Тюменского района. Фото: Ольга Крыльцова

Инвестиции в сельское хозяйство Тюменского района за последние три года составили около 12 миллиардов рублей. Большая их доля пришлась на крупные производства.

– Безусловно, в развитие вкладывают и предприятия малого и среднего бизнеса, но там речь идёт уже не о миллиардах, а о миллионах. Среди больших выделяется «ТюменьАгро», которое за эти годы ввело в эксплуатацию вторую и третью очередь теплиц, – рассказал заместитель начальника управления АПК администрации Тюменского района Валерий Герасимов.

По его словам, темпы развития одного из самых молодых сельхозпроизводств впечатляют. Также среди капиталоёмких инвестпроектов нужно отметить птицефабрики «ПРОДО Тюменский бройлер», «Боровская имени Созонова» и «Пышминская». Только за три года «Тюменский бройлер» вложил более миллиарда рублей, большая часть которых ушла на строительство новых птичников. В настоящее время здесь проводят реконструкцию прачечной, где стирается спецодежда, а также улучшили мойку техники.